Cadaveri nelle valigie, l'8 gennaio l'udienza del riesame. Elona incontra gli avvocati

L'8 gennaio il giudice deciderà sull'istanza di scarcerazione presentata dai difensori di Elona Kalesha, la 36enne accusata di aver ucciso i coniugi Pasho e di averne lasciato i resti in alcune valigie nei pressi della Fi-Pi-Li e de carcere di Sollicciano. L'udienza è appunto fissata per l'8 gennaio. I difensori della donna hanno estratto copia del fascicolo in cancelleria e incontreranno nella giornata di domani nel carcere di Sollicciano la loro assistita per un primo confronto. La difesa attende di conoscere i dettagli dei risultati medico-legali e di polizia scientifica. Potrebbero risultare decisive per il caso le tracce trovate nell'appartamento di via Felice Fontana a Firenze, dove gli inquirenti sospettano sia avvenuto il duplice l'omicidio. Proprio quelle tracce sono in verifica. Si cerca anche di trovare ulteriori indizi, come Dna o impronte, sulle valigie oltre che nell'appartamento.

