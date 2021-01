Raccolta differenziata, niente calendario cartaceo per le utenze Alia: tutte le info online

Tra i 'grandi assenti' del 2021 nelle case dei residenti tra le province di Firenze, Prato e Pistoia figura anche il calendario Alia. L'azienda, che solitamente consegnava il pratico documento casa per casa o durante l'affidamento dei piccoli mastelli per la raccolta differenziata, a partire da quest'anno ha scelto di non mandarlo in stampa.

Il calendario solitamente è perpetuo, ad eccezione delle festività, e i giorni di ritiro dei vari tipi di rifiuto (carta, multimateriale, organico, indifferenziato) si ripetono senza grosse variazioni. Per questo l'azienda ha scelto di mantenere solo online il calendario.

Qui ad esempio trovate il link per la raccolta della settimana a Empoli con la versione anche stampabile. Ogni cittadino può scrivere il proprio territorio di residenza per accertarsi dei ritiri e degli eventuali spostamenti. Qualora ci fossero infatti cambiamenti in vista in occasione delle festività, saranno indicati sulle bollette della Tari. Sul sito è possibile vedere di settimana in settimana il programma del ritiro.

All'interno del sito una nota spiega bene i cambiamenti all'interno del calendario online.

- entrando nel sistema potete visualizzare i servizi attivi per la settimana in corso;

- icone puntuali, indicano dettagli sulla frazione da raccogliere in maniera differenziata ed orari di esposizione;

- i giorni privi di icone sono quelli in cui il servizio non è previsto;

- l'etichetta in verde, evidenziata in alto, indica il giorno corrente ed il relativo servizio;

- scorrendo con le frecce in alto, si visualizzano i servizi per le settimane successive;

- nella visualizzazione settimanale sono indicate le festività ed eventuali aggiornamenti sul servizio di raccolta;

- cliccando su ogni icona si ottiene una scheda di dettaglio sui materiali conferibili, ed eventuali istruzioni operative;

- ove attivo, nel giorno previsto, è menzionata anche la presenza dell’Ecofurgone sul territorio, con relative specifiche;

- il pulsante Elenco Vie, di colore arancio, permette di verificare, ove necessario, a quale calendario far riferimento rispetto alla propria strada;

- il pulsante Stampa in alto permette di avere sempre a portata di mano le indicazioni della settimana “tipo”

- all’interno del calendario settimanale è possibile visualizzare anche la raccolta aggiuntiva di pannolini e/o pannoloni se prevista nel comune di riferimento.