CambiAmo San Gimignano: "Bilancio poco coraggioso emerso in Consiglio comunale"

Un ultimo Consiglio Comunale 2020 con spunti politici molto interessanti; anche dai banchi della maggioranza sono uscite critiche alla Giunta per un bilancio previsionale poco coraggioso e non adeguato al periodo difficile, che stiamo affrontando.

La considerazione di una Giunta poco coraggiosa, era già stata ampiamente espressa sia dal nostro Capogruppo Montagnani, nel suo intervento proprio sul sopracitato bilancio previsionale, che dal consigliere Capezzuoli nell’esprimere insoddisfazione alla risposta ad una interrogazione fatta al Sindaco, dove veniva chiesto se fossero previsti aiuti per le imprese nell’anno 2021, considerato che quelli erogati nel 2020, erano stati, aiuti veramente irrisori.

Purtroppo in questo Consiglio Comunale, non siamo riusciti a far cambiare idea alla maggioranza, su un importante punto all’ordine del giorno, che si è concluso con l’approvazione ( da parte della stessa maggioranza) della bozza di contratto sul recupero del San Domenico (ex carcere), argomento già rinviato nel precedente consiglio del 9 dicembre per l’impossibilità di partecipare del Presidente della Regione Toscana Giani, il quale aveva espresso il proprio desiderio a partecipare alla discussione del punto in questione.

Il Presidente nell’ultimo consiglio dell’anno 2020, ci ha “onorato” così, della sua presenza per circa “tre minuti” facendo solo un intervento flash, in diretta dalla sua auto, di ritorno da Roma, a sostegno della maggioranza. E si è congedato ancor prima di ascoltare l’intervento preciso e documentato, della Consigliera di minoranza Salvadori.

La consigliera ha elencato tutte le criticità di questa bozza ed espresso perplessità, sia sulla legittimità del contratto, essendo il San Domenico un bene su cui grava il vincolo monumentale del ‘28, sia sulla presenza nel contratto di concessione di eventuali, enormi, risarcimenti da dover riconoscere come Parte concedente, al concessionario, se si verificassero eventi non prevedibili, che potrebbero destabilizzare il Piano Economico Finaziario ( del concessionario R. T. I).

Risarcimenti che, per l’entità, metterebbero fortemente, e prevedibilmente , in crisi il bilancio comunale negli anni futuri.

Lista CambiAmo San Gimignano