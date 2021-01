Non rinviano il pagamento delle tasse: in Toscana 8 contribuenti solidali

Sono otto i contribuenti solidali premiati dal ministero dell'Economia in Toscana. Due arrivano dal Comprensorio del Cuoio.

Si tratta delle persone o delle aziende che hanno scelto di pagare le tasse nel periodo del lockdown. Non era un atto dovuto, dato che avrebbero potuto rinviare la scadenza del pagamento di quattro mesi come minimo. Tantissime aziende in difficoltà hanno deciso rinviare i pagamenti, il Governo glielo ha permesso data la situazione problematica causata dal Covid-19.

Proprio a coloro che hanno scelto di non dilazionare il pagamento, il ministero ha deciso di dare una speciale menzione, quella di contribuenti solidali.

Niente sconti o bonus: vista la situazione economica italiana, per molti non sarebbe stato possibile rispettare le normali scadenzi anche per le esigue entrate. Però chi ha scelto di non ricorrere al posticipo delle tasse si prende questo particolare 'plauso'.

Partiamo dalla Zona del Cuoio. Sono due i contribuenti solidali. In ordine alfabetico si tratta di Castellani.it Srl di Santa Maria a Monte e di Glass Service Srl di San Miniato.

Sono sei nel resto della Toscana. Sempre in ordine alfabetico sono Cinini Michele (studio commercialista) a Livorno, New Service Srl di Colle di Val d'Elsa, Studio Legale Associato De Carolis Ginanneschi Martini a Grosseto, Studio Legale Associato Manetti Cappelli a Firenze, Studio Masaccio Savonarola Sas di Francesco Baggio & C. a Firenze e V.L. Srl Trasporti di Carrara.

Gianmarco Lotti