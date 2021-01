Covid, vaccinato Federico Gelli: "E' atto di responsabilità, lo facciano tutti gli operatori sanitari"

“Oggi anche io ho fatto il vaccino. Tutti gli operatori sanitari devono vaccinarsi quanto prima non solo per proteggere se stessi ma anche come atto di responsabilità verso i pazienti con cui vengono a contatto. Nel mio piccolo, spero che l'esempio della mia vaccinazione possa servire da ulteriore incentivazione per gli altri. I vaccini sono sicuri, efficaci e sono l'unico mezzo per proteggerci da questo virus, proteggere le persone più fragili e far tornare il Paese ad una vita normale. Vaccinarsi vuol dire avere a cuore la salute di tutti.” E' quanto dichiarato da Federico Gelli, presidente della Fondazione Italia in Salute.

Fonte: Ufficio Stampa