Delfini spiaggiati, un bollettino di guerra a dicembre in Toscana

Torniamo ad aggiornare la situazione degli spiaggiamenti di delfini registrati in Toscana perché nell’ultima decade del mese di dicembre si aggiungono altri 5 casi di spiaggiamenti: quattro esemplari, tre stenelle ed un tursiope ritrovati tra Isola d’Elba, Forte dei Marmi e Lido di Camaiore sono stati recuperati mentre quello avvistato a Capalbio il 28 dicembre è stato portato via dal mare molto mosso.

Dall'inizio di ottobre ad oggi siamo riusciti a recuperare 12 esemplari su 13 grazie alla operatività dei soggetti che afferiscono alla rete dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità (OTB) della Regione Toscana.

Degli esemplari recuperati 9 sono già stati analizzati la scorsa settimana e 3 (due stenelle ed un tursiope) verranno analizzati oggi nel laboratorio dell’Accademia dei Fisiocritici a Siena da Università di Siena e ARPAT.

Gli esemplari erano freschissimi, morti da poco, ma le cause di morte sono per adesso sconosciute ed i tempi di risposta delle analisi dell’Università di Siena e dei veterinari dell'Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana (IZSLT), sez. di Pisa non saranno brevi.

L'IZSLT svolgerà le indagini patologiche, virologiche e battereologiche mentre all'Università di Siena sono affidati gli studi tossicologici per valutare la presenza qualitativa e quantitativa ma anche gli effetti di molti contaminanti ambientali su questi esemplari; ARPAT invece valuterà la presenza di cibo nello stomaco quale utile informazione sullo stato di salute dell’animale (stomaci vuoti sono indice di stato di malessere).

Di seguito il dettaglio degli spiaggiamenti registrati dal 4 ottobre al 29 dicembre 2020 con alcune informazioni derivate dalle prime osservazioni e misurazioni degli esemplari:

4/10/2020 Calambrone: Stenella, femmina, 2,10 m

26/10/2020 (viva poi morta) Rio Marina: Stenella, femmina, 1,99 m, 62 kg di peso, molto magra

5/12/2020 Marina di Grosseto: Stenella, femmina 1,92 m, 74 kg, piuttosto magra, in allattamento (ghiandole mammarie con latte)

10/12/2020 (viva poi morta) Piombino, ritrovata il 20/12: Stenella, femmina, 2,05 m, 72 kg di peso, magro

17/12/2020 Lacona: Stenella, maschio, 2 m, 84 kg; non magro, stomaco pieno (probabile bycatch, cima verde di nylon attorno alla coda)

17/12/2020 Vada: Stenella, maschio, 2,16 m, 89 kg non magro

18/12/2020 Porto Azzurro-Spiaggia Pianotta: Stenella, femmina, 1 m, peso 9,5 kg, denti solo parzialmente emersi dalla gengiva

19/12/2020 Porto Azzurro-Mola: Stenella, femmina, 91 cm, peso 9 kg, denti solo parzialmente emersi dalla gengiva

20/12/2020 Lacona: Stenella, femmina, 1,91 m, peso 65 kg non magro, stomaco pieno (probabile bycatch, cima verde di nylon attorno alla coda)

28/12/2020 Capalbio: perso, il mare grosso l'ha portato via; lobi della coda tagliata, probabile bycath

29/12/2020 Marina di Campo (vivo poi morto): Stenella, maschio, 1,97, peso 54 kg

29/12/2020 Forte dei Marmi: Tursiope, femmina, 1,74, peso 40 kg

29/12/2020 Lido di Camaiore: Stenella, maschio, 1 m, peso 13 kg

Fonte: Arpat