Emergenza neve, l'ex sindaco Petrucci (Fdi): "Servono 5 milioni di euro per la montagna toscana"

“La Regione faccia la sua parte e stanzi per la montagna toscana almeno quanto stanziato per il Maggio musicale e la Fondazione Toscana Cultura. Quei 5 milioni di euro previsti per i due enti culturali risolverebbero tanti problemi nel territorio di Abetone-Cutigliano investito da una nevicata eccezionale” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci.

“Bene la richiesta dello stato di emergenza nazionale, la montagna ha bisogno di aiuti immediati. Complimenti all’amministrazione comunale di Abetone-Cutigliano per come ha saputo gestire la crisi e a tutti gli operatori che si sono spesi, giorno e notte, per cercare di limitare l’emergenza e in aiuto dei residenti –sottolinea Petrucci- Un lavoro prezioso sulle strade principali quanto in quelle secondarie, nei centri abitati più importanti quanto nelle piccole frazioni”.