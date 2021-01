Ex Londi, l’assessore Simoncini: "Auspichiamo che si concretizzi a breve l’interesse manifestato da altre aziende"

“Sia l’Amministrazione comunale che quella regionale continuano a seguire con attenzione la vicenda della ex Londi, in un serrato confronto sia con le organizzazioni sindacali che con il curatore fallimentare della società prof. Gianluca Risaliti.

In questi giorni sia il prof Risaliti che il Comune hanno avuto informazioni che alcuni soggetti sarebbero interessati a rilevare l’azienda dolciaria, fatto che rappresenterebbe una soluzione per gli undici dipendenti licenziati. Sarebbe importante che anche la proprietà dell’immobile in cui si trovava l’azienda si rendesse disponibili a favorire un nuovo insediamento”.

Lo annuncia l’assessore al Lavoro e Sviluppo economico del Comune di Livorno Gianfranco Simoncini che questa mattina ha avuto un nuovo colloquio con l’assessore regionale al Lavoro Alessandra Nardini la quale ha manifestato nuovamente la disponibilità della Regione Toscana a continuare a seguire la questione.

“Abbiamo dovuto prendere atto dei licenziamenti che purtroppo sono stati inevitabili in questa fase – aggiunge l’assessore Simoncini - ma ci siamo messi nuovamente in contatto con il liquidatore auspicando che l’interessamento di altre aziende si possa concretizzare a breve, per dare prospettiva occupazionale ai licenziati e a garantire la continuazione dell’attività”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa