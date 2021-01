Investe e uccide un uomo sulle strisce, poi fugge: arrestato 24enne

Un 24enne è stato arrestato dopo un incidente stradale a Cecina. Nel sinistro è morto un 64enne. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri (domenica 3 gennaio) e il responsabile è stato individuato e arrestato per omicidio stradale.

Il giovane ha travolto la vittima in viale della Repubblica. Il 64enne stava attraversando sulle strisce, quando il 24enne lo ha colpito ed è fuggito senza soccorrerlo.

In base ai rilievi il conducente dell'auto non sarebbe riuscito a evitare l'uomo anche per la velocità sostenuta a cui viaggiava. Diramate subito le ricerche dell'auto, il veicolo è stato poi ritrovato a Rosignano Marittimo, nascosto in un terreno agricolo di proprietà del padre dello stesso giovane. L'auto è stata sequestrata e adesso è a disposizione dell'autorità giudiziaria.