Mobilità sostenibile, il Comune di Montemurlo finanzia l'acquisto di bici a pedalata assistita

È stato pubblicato lo scorso 31 dicembre sul sito istituzionale del Comune di Montemurlo il bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto per incentivare la mobilità a basso impatto ambientale nelle aree urbane e migliorare così la qualità dell'aria, riducendo l'inquinamento. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione del bando 10 mila euro, fondi che andranno a finanziare, attraverso l'erogazione di un contributo a fondo perduto di 200 euro, l'acquisto di biciclette a pedalata assistita.Il bando è rivolto ai cittadini maggiorenni residenti a Montemurlo.

«Quest’anno abbiamo deciso di utilizzare le risorse esclusivamente per l’acquisto di bici elettriche – spiega l'assessore all'ambiente, Alberto Vignoli – Questo per due motivi. La sostituzione degli impianti termici (caldaie a biomasse) è già finanziata dalla Regione Toscana attraverso un altro bando che sta gestendo il nostro Comune con un finanziamento garantito dalla Regione che copre praticamente il 100 % dell’intervento (se si sommano anche le detrazione fiscali che il cittadino può ottenere). Per quanto riguarda l’acquisto di veicoli elettrici, invece, il Governo ha confermato l’ecobonus. Abbiamo quindi ritenuto di andare a coprire una lacuna, quella relativa ai contributi per l’acquisto di biciclette elettriche (Montemurlo è escluso infatti dal bando del Ministero dell'Ambiente, che di fatto è rivolto solo alle grandi aree metropolitane: città capologuogo di provincia, città con un numero di abitanti superiori a 50.000, città inserite in un’area metropolitana n.d.r)»

IL BANDO- Il bando per l'erogazione di contributi per l'acquisto di bici elettriche a pedalata assistita è stato semplificato: non sarà gestito a graduatoria ma “a sportello”, cioè il Comune andrà a finanziare gli acquisti ogni qualvolta riceve una domanda. Chi vuole richiedere il finanziamento deve presentare apposita domanda utilizzando l’Allegato A al bando. Il cittadino entro 30 giorni riceverà la conferma della disponibilità delle risorse da parte dell’amministrazione comunale. Una volta ricevuta la risposta, poi, avrà 45 giorni di tempo per procedere all’acquisto della bicicletta e rendicontare la spesa attraverso l’Allegato B. Se il cittadino farà decorrere i 45 giorni senza procedere all’acquisto, le risorse verranno nuovamente messe a disposizione per finanziare eventuali cittadini rimasti esclusi. Il bando, essendo a sportello, non avrà scadenza, ma rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse.

LE DOMANDE - Le domande di contributo potranno essere presentate inviando una mail all’indirizzo PEC comune.montemurlo@postacert.toscana.it o consegnando a mano la domanda presso l’ufficio protocollo del Comune di Montemurlo (in Via Montalese n. 472/474); è necessario presentare la seguente documentazione: l'allegato A del bando e fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente (in corso di validità)

«Il Comune continua a lavorare con forza per abbattere le emissioni climateranti. Nonostante la pandemia ed il rallentamento di tutte le attività, su questo tema non ci siamo mai fermati.- conclude l'assessore all'ambiente,Vignoli - Questo bando si aggiunge a quello per l’efficientamento degli impianti termici e l’acquisto di bio-trituratori di cui il Comune di Montemurlo è capofila. Non solo: il 2020 si è concluso anche con la partecipazione del nostro Comune al bando di “Toscana Carbon Neutral” per la piantumazione di centinaia di alberi per abbattere le emissioni di CO2. Si tratta di un progetto da 200mila euro con cui l'amministrazione prevede di effettuare una serie di piantumazioni in prossimità dei principali assi stradali al fine di mitigare gli effetti degli inquinanti prodotti dal traffico».

INFORMAZIONI- Per qualunque informazione i cittadini potranno contattare l’ufficio ambiente al numero 0574558315 oppure per mail: all’indirizzo mascia.cecchi@comune.montemurlo.po.it. Il bando completo è consultabile sul sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa