Montelupo Fiorentino Film Festival, aperto il bando per l'edizione 2021

Dal 4 gennaio è aperto il bando internazionale per tutti gli autori italiani e stranieri che desiderano iscrivere il proprio film alla selezione per l'edizione 2021 del Montelupo Fiorentino Film Festival ! La settima edizione del MIIFF è aperta anche a sceneggiature e video pubblicitari oltre - come da tradizione - a documentari, cortometraggi e serie.

