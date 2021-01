Rapinano il titolare di un minimarket, via decine di bottiglie di vino

Due giovani hanno rapinato ieri sera il proprietario di un minimarket di Via dell’Agnolo a Firenze. L'uomo, un bengalese, è stato avvicinato da due giovani, probabilmente nordafricani, mentre un terzo, incappucciato, ha portato via alcune casse di vino. Il bottino dovrebbe essere di una trentina di bottiglie. Sul posto è intervenuta la polizia che poco dopo hanno intercettato cinque cittadini nordafricani in Piazza San Pier Maggiore. Uno di loro è stato arrestato per rapina ed è stato riconosciuto come uno dei rapinatori.