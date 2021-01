Recovery Fund, la Lega polemizza: "Metrocittà in difficoltà, tornare all'elezione diretta"

“Le preoccupazioni espresse dalla Rsu sull'impossibilità di gestire i fondi che arriveranno con il Recovery Fund per la carenza di personale, unite alla costante condizione di utilizzo del personale stesso in somministrazione, a causa delle mancate assunzioni, sono l'ennesima conferma di un problema molto più ampio”. E' quanto dichiarano i consiglieri metropolitani leghisti del gruppo Centro-destra per il cambiamento Alessandro Scipioni e Cecilia Cappelletti.

“La tanto sbandierata legge Delrio non funziona e i cittadini, soprattutto quelli dei comuni più decentrati ma non solo, con questa scellerata 'non riforma' delle Province sono stati privati di un importante strumento di rappresentanza – spiegano Scipioni e Cappelletti - Senza contare un metodo di elezione 'di secondo grado' che impedisce alla gente di votare i propri rappresentanti”.

“E' sotto gli occhi di tutti – proseguono i due consiglieri - come dopo la mancata approvazione della riforma costituzionale, sia mancata la lungimiranza di abrogare questa legge assurda. Gli organi dell'ente sono i primi a soffrirne ma vediamo anche il ridimensionamento eccessivo della Polizia Provinciale e la difficoltà a portare avanti interventi efficaci sulla viabilità, sugli istituti scolastici e sul trasporto pubblico locale”.

“Certo degli investimenti sono stati fatti – insistono Scipioni e Cappelletti - ma spesso tardivi e altre volte insufficienti. Basti pensare alla tariffa unica per i biglietti dei bus, da cui intere zone sono state tagliate fuori”.

“C'è un problema di elettività, ed è ormai sotto gli occhi di tutti come manchi un ente di secondo grado che funzioni, che abbia vera legittimazione politica e sul quale si possa investire concretamente, rafforzandolo - aggiunge la consigliera regionale Elisa Tozzi -.Per questo è indispensabile ritornare all'elezione diretta dei rappresentanti della città metropolitana. Un passaggio fondamentale per ridare un ruolo centrale ai comuni periferici ed alle aree interne”.

Fonte: Lega provinciale Firenze