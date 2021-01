Ripartenza scuole in Metrocittà Firenze. Carpini (Territori beni comuni): "Ancora tanti punti interrogativi"

Dichiarazione del capogruppo in Palazzo Medici Riccardi Lanciata in tutta Toscana la campagna della Sinistra in favore di un impegno immediato per il trasporto pubblico. "Il documento - spiega Enrico Carpini, capogruppo di Territori beni comuni in Città Metropolitana di Firenze - sottoscritto assieme a tanti altri gruppi consiliari ed ai partiti di Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana, apre una serie di iniziative dentro e fuori dai Consigli locali e sarà accompagnate da una petizione on line", consultabile su https://www.change.org/TrasportoPubblicoSicuroInToscana .

Nel frattempo "sono ancora tanti i punti interrogativi in vista della ripartenza su scaglionamento degli orari, corse aggiuntive e per gli eventuali ristori degli abbonamenti del periodo di chiusura che si appresta a terminare".

In questo quadro, "la risposta all'interrogazione sul tema presentata in Città Metropolitan da Territori - Beni Comuni a inizio di dicembre, giace ancora in attesa di risposta. E mancano soltanto tre giorni alla riapertura delle scuole".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa