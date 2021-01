Studenti del 'Ferraris-Brunelleschi' nelle Rsa della Valdelsa per ringraziare i nonni

In tempo di pandemia anche gli auguri per l’inizio del nuovo anno assumono un carattere diverso. Un augurio per niente scontato, assai più intimo e sentito.

Gli studenti dell’I.I.S. “G. Ferraris - F. Brunelleschi” di Empoli hanno rivolto un augurio in diretta alle persone presenti in alcune Case di Riposo.

Tra le prime RSA a rispondere all’iniziativa la Casa di Riposo E. Giglioli di Certaldo e a seguire G. Incontri di Gambassi Terme.

Così, il 29 dicembre 2020, due studentesse, Claudia Corvaglia e Sara Migliori in rappresentanza di tutti gli studenti, con le docenti Silvia Desideri e Sabina Spannocchi, hanno conosciuto gli allegri e simpatici “nonni” del centro Giglioli di Certaldo e rivolto loro, grazie al supporto della Direttrice, Laura Bandini, e della responsabile sanitaria Silvia Fiaschi, un gradito saluto.

Anche l’incontro del 31 dicembre 2020 con i gioviali “nonni” del centro Incontri di Gambassi Terme è stato un vero successo grazie al supporto del direttore Franco Baldini.

Nella rapida carrellata sono state presentate tante persone, tra cui Nedo, Graziella, Liliana, Silvana e Lidia. Tutti felici di vivere il loro tempo in compagnia e grati dell’assistenza e della pazienza che è loro riservata. Una lezione di vita che fa bene al cuore sentendo anche i molteplici progetti, tra cui il teatro, che da tempo portano avanti. Chissà che non ne nasca una proficua collaborazione!

Fonte: Iis 'G. Ferraris-F. Brunelleschi' di Empoli