SuperEnalotto, a Montepulciano celebra un '5' da oltre 93mila euro

Il SuperEnalotto fa cominciare alla grande il 2021 per un giocatore toscano. Nell’estrazione di sabato 2 gennaio, infatti, è stato realizzato un "5" da 93.057,29 euro a Montepulciano, in provincia di Siena. La giocata vincente, riporta agipronews, è stata convalidata a Firenze presso il Tabacchi in Piazza Europa 4. Intanto il Jackpot ha raggiunto quota 87,2 milioni di euro che saranno in palio domani nel secondo concorso dell’anno. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.