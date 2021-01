Torna a Firenze nonostante i divieti, arrestata

Una 26enne già nota alle forze dell'ordine è finita di nuovo nel mirino dei carabinieri a Firenze. I militari l'hanno notata in via Perfetti Ricasoli e l'hanno riconosciuta: era uno dei cosiddetti 'falsi mimi' che imperversavano in cento per importunare e derubare turisti e turiste.

Già allontanata dal Comune di Firenze nel 2018, era stata anche espulsa dal territorio nazionale. Inoltre le era stato notificato il divieto di soggiorno a Firenze. La giovane, di origini romene, è tornata più volte a Firenze fino a che i carabinieri non l'hanno scoperta.

Essendo recidiva, la 26enne è stata arrestata.