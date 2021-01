Vaccino anti-Covid alla Rsa San Francesco di Poggio a Caiano

Domenica 3 gennaio anche a Poggio a Caiano sono arrivate le prime dosi di vaccino anti Covid dedicate, così come definito dal programma vaccinale, agli ospiti della rsa San Francesco di Bonistallo. Nella mattinata di domenica sono state somministrate le prime 10 dosi e “le prossime in arrivo - spiega il direttore della residenza sanitaria, Riccardo Petrini - saranno destinate al resto degli ospiti e alle suore della comunità religiosa di Bonistallo che risiedono nella struttura”. “In questa mattinata di prime vaccinazioni - aggiunge Petrini - abbiamo vissuto un’atmosfera carica di attesa e di emozione anche fra gli anziani che sperano di tornare a incontrare presto i propri familiari e le persone care che per ora possono solo vedere tramite videochiamata o attraverso il vetro del soggiorno”.

“Partiamo dalle persone di cui dobbiamo avere più cura con un vaccino che segnerà la svolta attesa fin dall’inizio della pandemia - dichiara il sindaco Francesco Puggelli che ha accolto l’arrivo delle prime dosi del vaccino, insieme al direttore Petrini e all’assessore ai servizi sociali Maria Teresa Federico.

“Nel difficile periodo iniziato a marzo 2020, la rsa di Bonistallo ha dimostrato una cura ancora più attenta e meticolosa agli anziani che vi risiedono - dichiara l’assessore Federico - la struttura è finora infatti sempre risultata Covid free in base ai test effettuati periodicamente sugli ospiti e sul personale”.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa