Alberi di Natale nel Pronto Soccorso dell'ospedale di Pistoia

Alberi di Natale nel Pronto Soccorso di Pistoia sono stati allestiti per ringraziare, hanno scritto gli operatori "tutti coloro che, in questi mesi di emergenza sanitaria, ci hanno fatto sentire la propria vicinanza donandoci le realizzazioni delle loro attività lavorative". Gli alberi di Natale sono stati realizzati con tutti i biglietti che in questi mesi di emergenza hanno accompagnato l'arrivo di pizze, schiacciate e pane e altri generi alimentari.

In questi mesi ristoratori, panificatori, pasticceri e tanti altri del settore alimentare pistoiese si sono, infatti prodigati, per sostenere l'impegno dei sanitari anche attraverso numerosi attestati di riconoscimento per il lavoro svolto come il seguente scritto dallo staff di un noto ristorante: "Quando sei un dottore o un infermiere, si sa che tutti i giorni toccherai una vita o una vita toccherà la tua".

Un ringraziamento a tutte queste persone giunge anche da parte della direzione sanitaria del presidio ospedaliero per la continua attenzione e per il sostegno nonostante anche loro stiano attraversando momenti di difficoltà.

Fonte: Asl Toscana Centro