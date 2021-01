Come ogni anno non poteva mancare l'arrivo della Befana all'Ospedale San Giuseppe, organizzato dai volontari della Misericordia di Empoli e dal gruppo Fratres. La "vecchia signora" ha portato sorprese e regali per donare sorrisi e gioia ai piccoli ospiti di Pediatria. In base alle normative anti-covid, i doni sono stati consegnati al personale ospedaliero, che si occuperà poi della distribuzione in reparto.