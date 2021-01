Grazie Antonella: i ringraziamenti per l'infermiera andata in pensione a Santa Croce

Il 31 dicembre scorso Antonella Fagiolini, infermiera presso l’assistenza Infermieristica Territoriale del distretto di Santa Croce sull’Arno, è andata in pensione dopo tanti anni di lavoro in questo servizio. Le colleghe hanno pensato di farle sapere quanto abbiano apprezzato lei ed il suo lavoro.

Senz’altro queste righe sono condivise da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla lungo il cammino professionale della vita. Antonella ha davvero trasmesso al gruppo di lavoro la consapevolezza che la comprensione dei bisogni delle persone sono fondamentali nella nostra professione.

Ricorderemo Antonella per l’amore per il suo lavoro, per il suo sorriso spontaneo, per la sua sicurezza, per l’affetto che ci ha mostrato in questi anni. Fino all’ultimo, egoisticamente, abbiamo sperato che sorgesse un imprevisto per cui questo fatidico giorno non potesse arrivare. Adesso siamo felici di avere l’occasione di farle i più sinceri complimenti per tutti questi anni di stimata attività. Da tutti noi buon pensionamento.

Le Infermiere del Distretto di Santa Croce sull’Arno