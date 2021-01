Auto contro Apecar, incidente mortale a San Miniato Basso

Grave incidente questo pomeriggio poco prima delle 18 nei pressi dello svincolo Fi-Pi-Li di San Miniato. Una Jeep Renegade ha cozzato contro un'Apecar, il conducente del motociclo è morto sul posto. Il fatto è avvenuto sul cavalcaferrovia che unisce la zona di Castellonchio con la sr436 per San Pierino.

Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco per estrarre il ferito e i carabinieri per i rilievi. Soccorsi in carico alla Misericordia di San Miniato Basso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO