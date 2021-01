Dalla barca scende la Befana dei Canottieri di Firenze

La Befana della Canottieri Comunali è un appuntamento molto atteso dai bambini fiorentini che accorrono numerosissimi per fare una gita sul fiume e ricevere in dono la tradizionale calza. Per non deludere i più piccoli e rispettare le norme anti Covid, la Befana non si è persa d’animo e ha chiesto aiuto ai volontari del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) e della Misericordia di Badia a Ripoli, per far avere ai bambini le calze che Esselunga ha generosamente donato anche quest’anno.

In riva d’Arno, l’ideatore e organizzatore della manifestazione Alessandro Piccardi e il presidente della Canottieri Comunali Firenze Maurizio Severino, hanno consegnato le quattrocento calze al Governatore della Misericordia di Badia a Ripoli, Gabriella Sabatini ed al Capogruppo del CISOM Firenze Gianluca Frasca, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e della vice Stefania Saccardi, della presidentessa del Quartiere 3 Serena Perini, del consigliere regionale Andrea Vannucci e dell’assessore fiorentino allo sport Cosimo Guccione.

Le calze verranno distribuite dai volontari delle due associazioni a cominciare dal L.I.N.A.R. Laboratorio Invalidi Nave a Rovezzano per poi spostarsi in altri luoghi del Quartiere 3. La mattina del 6 gennaio i volontari si recheranno presso: parrocchia La Pieve a Ripoli; parrocchia Badia a Ripoli; parrocchia Resurrezione alla Nave a Rovezzano; chiesa di San Piero a Sieve; parrocchia Santa Maria a Ricorboli. Nel pomeriggio, invece, alle ore 17,00 i volontari si troveranno alla chiesa di San Piero in Palco a Gavinana.

Nella stessa giornata raggiungeranno a Grassina gli ospiti della casa famiglia degli “Insuperabili”, il progetto della onlus “Orizzonti” dedicato alle persone con disabilità.

In tempi di distanziamento sociale non è possibile replicare la bellissima festa che ogni anno porta centinaia di famiglie a festeggiare insieme a noi la Befana ma, grazie allo straordinario aiuto del Cisom e della Misericordia di Badia a Ripoli, riusciamo a consegnare a tantissimi bambini la calza della Befana che, anche quest’anno, Esselunga ci ha donato con generosità.

Fonte: Canottieri Comunali Firenze