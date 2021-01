Befana a Ponte a Egola grazie a Territorio in Comune

Anche quest’anno Ponte a Egola sarà allietata dalla presenza della Befana, tradizione antica tanto cara a grandi e piccini. Anche in questi momenti difficili non dobbiamo far mancare ai bambini la gioia di poter vivere la magia di una tradizione che ha riempito i sogni e la fantasia di generazioni di fanciulli.

Mercoledì 6 Gennaio alle ore 12 in Piazza Spalletti Stellato sarà festeggiata una Befana di oltre tre metri di altezza che si caratterizza oltre che per le sue considerevoli dimensioni per essere stata realizzata con materiale ecocompatibile analogo a quello con il quale è stato costruito il presepe.

Nella occasione ai bambini presenti sarà offerto un piccolo dono a ricordo della magica vecchietta.

La cittadinanza è invitata a partecipare per dare il benvenuto alla Befana, nel rispetto delle cautele che il momento impone e consiglia.

Fonte: Associazione Territorio in Comune