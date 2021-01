Nei giorni dall'11 al 15 gennaio 2021 dalle 7 alle 19, è prevista la chiusura delle rampe in ingresso e in uscita dello svincolo di Ginestra Fiorentina in direzione Mare sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno. La chiusura è stata annunciata per dare il via a lavori di manutenzione sulla scarpata e sull'impianto di illuminazione.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa