Frana a Sammommé, chiuso tratto di strada sulla Montagna pistoiese

Da oggi un tratto stradale di via Valdi e Sammommé, nella frazione collinare di Sammommé, è chiuso per motivi di sicurezza, a tutela dell'incolumità pubblica. Sul versante che si trova sopra il tratto di strada si è verificato un movimento franoso che ha portato al distacco di alcuni massi caduti lungo la viabilità.

Proprio per questo motivo il Comune, in via di urgenza, ha interdetto alla circolazione questo tratto stradale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza del transito veicolare. Intanto nei prossimi giorni gli operai del cantiere comunale inizieranno i lavori per mettere in sicurezza il pendio. L'intervento, tempo permettendo, dovrebbe durare circa tre giorni.

Le modifiche alla viabilità. Da oggi martedì 5 gennaio e fino al ripristino delle complete condizioni di sicurezza del movimento franoso, in via Valdi e Sammommé, nel tratto tra via della Polveriera fino alla località Calderara è vietato il transito a tutti i veicoli.

Ecco il percorso alternativo. Chi da nord (Sammommé) deve raggiungere Pistoia dovrà percorrere la via Panoramica e poi la statale 64 Porrettana e viceversa. Da Pistoia per raggiungere il tratto sud di via della Crocetta si passerà da via Modenese poi via San Felice e Piteccio, via Valdi e Sammommé e viceversa.

Zona transennata e cartelli di preavviso. Intanto da stamani la zona interdetta alla circolazione è stata transennata e sono stati sistemati i cartelli di preavviso della chiusura della strada: nella zona a sud di Sammommé a Capostrada, Ponte Calcaiola e Piteccio, nella zona a nord di Sammommé all'incrocio tra strada panoramica e statale 64 e alla stazione ferroviaria di Sammommé.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa