Fusione Mps e mantenimento banca in Toscana, le indiscrezioni fanno rialzare il titolo in borsa

Mps fusa con Unicredit mentre una mini banca Mps rimarrebbe, a termine, in Toscana, mantenendo marchio e business. Queste le indiscrezioni del quotidiano Il Messaggero in merito al futuro della più longeva banca al mondo.

A Piazza Affari il titolo Mps avanza del 2,4% a 1,06 euro mentre Unicredit cede lo 0,4% a 7,55 euro.

A parlare anche il presidente della Toscana Eugenio Giani, presente proprio a Siena per la presentazione del nuovo dg dell'Aou Senese: ""Sono fiducioso sulla battaglia che abbiamo fatto perché Mps come brand, sede e autonomia giuridico funzionale della sua identità rimanga sempre quella banca che dal 1472 rappresenta il punto di riferimento di un'attività finanziaria e bancaria che in Toscana è di alto livello".