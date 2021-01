In giro durante il coprifuoco con l'auto rubata: denunciati

Erano a bordo di un'auto risultata come rubata, senza assicurazione e durante l'orario del coprifuoco. Per questo due uomini di 27 e 37 anni di La Spezia sono stati multati e denunciati dai carabinieri a Carrara. Il più anziano dei due era alla guida, non aveva documenti e si è presentato con un nome falso perché la patente gli era già stata ritirata la settimana prima per guida sotto alcol. L'altro aveva invece precedenti per droga e furti. L'ampio bagaglio di precedenti non finisce qui: entrambi avevano già violato le misure anticovid in precedenza durante i lockdown. È scattata per i due la denuncia per ricettazione in concorso, nonché la multa di 533 euro a testa per aver violato le restrizioni Covid. Il 37enne è stato denunciato anche per false generalità a pubblico ufficiale.