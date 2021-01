La scuola dell'infanzia di Novello si trasferisce nell'ala dell'ex asilo Tata Badà

Sono stati conclusi i lavori alla scuola di Novello nella porzione di edificio che fino a pochi mesi fa ha ospitato l'asilo nido comunale “Tata Badà”. Per poter proseguire l'intervento di ristrutturazione, inserito nel progetto del nuovo centro cittadino di Montemurlo, da giovedì 7 gennaio la scuola dell'infanzia “Loris Malaguzzi” di via Rosselli trasloca nell'ex asilo nido, dove sono stati completati gli interventi di miglioramento del comfort termico e acustico e di messa in sicurezza sismica. In realtà, cambia poco per i bambini dell'infanzia che dovranno entrare a scuola dal cancello posto su piazza Donatori di sangue anziché su via Rosselli. Ad attenderli ci sarà una scuola, seppur temporanea, con aule e servizi completamente rinnovati. Lo spazio, infatti, una volta conclusa la ristrutturazione dell'edificio di Novello acquisirà nuove funzioni sociali e sarà destinato a centro polifunzionale per laboratori, corsi di formazione e spazi per il coworking. Il recupero dell'edificio di Novello è uno dei pezzi del puzzle, che compongono il progetto del nuovo centro cittadino ed ha un valore di 500 mila euro.

« Si tratta di un lavoro molto importante che va a migliorare la sicurezza sismica e il comfort acustico e termico di tutto l'edificio. - spiega il sindaco Simone Calamai – Come previsto, prima delle vacanze di Natale sono stati conclusi i lavori nell'ala che ospitava il nido Tata Badà, così abbiamo potuto trasferire qui la scuola dell'infanzia e procedere con i rimanenti interventi di ristrutturazione sull'altra parte dell'edificio».

Una volta conclusi tutti i lavori, l'ingresso principale alla scuola dell'infanzia sarà spostato sul lato posteriore verso il parco ( non più su via Rosselli). I genitori potranno quindi lasciare l'auto nei nuovi parcheggi su via Carducci e raggiungere l'asilo passando dal giardino. Anche l'area giochi della scuola sarà spostata sul lato posteriore, verso il parco e sarà completamente rinnovata. Un lavoro importante che va a migliorare la sicurezza sismica dell'edificio e il comfort termico e acustico attraverso la realizzazione di un “cappotto” termico e isolante. I lavori stanno riguardando anche gli impianti elettrici e completa sostituzione degli infissi esterni. Gli interventi andranno avanti per tutta la primavera e saranno conclusi entro l'inizio dell'estate 2021.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa