Ladri di abbigliamento griffato, sequestro di merce in un capannone a San Miniato

Un'indagine della polizia di La Spezia contro furti in tir e container ha portato anche al sequestro di merce rubata per 3 milioni di euro, in particolare abbigliamento firmato, nascosta all'interno di un capannone di una conceria di San Miniato.

L'operazione ha portato alla denuncia di 14 persone per furto, ricettazione ed evasione. L'inchiesta Take away, che ha visto all'opera gli agenti della polizia stradale di Brugnato e quelli della polizia di frontiera della Spezia, ha avuto inizio nel giugno del 2018 a seguito del tentato furto di un tir nella zona industriale di Arcola (La Spezia).

Dopo un inseguimento in autostrada, un 39enne è finito in manette. La merce ritrovata nel camper usato per la fuga ha permesso di collegare una serie di furti a danni di mezzi pesanti in sosta nella zona dietro il porto della Spezia.

La banda agiva a gruppi di sei persone, solitamente in ore notturne, a volto coperto e indossando guanti per non lasciare impronte digitali. Nel mirino, oltre agli autori materiali dei furti, sono finiti anche due italiani incensurati, proprietari del capannone di San Miniato, e tre cinesi, pluripregiudicati, destinatari finali della refurtiva.