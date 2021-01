Mazzeo a Cerreto Guidi per visitare i presepi del borgo

Visita a Cerreto Guidi del presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo.

Accolto dal Sindaco Simona Rossetti il presidente del Consiglio regionale ha compiuto un giro tra i presepi allestiti nel centro storico, sostando in particolare di fronte a quelli realizzati dalle contrade e ammirando il Presepe all’uncinetto dove alla numerosa carrellata di personaggi, rigorosamente realizzati all’uncinetto, sono stati aggiunti lo stesso Mazzeo e il presidente della Regione Giani.

In questi giorni, fra l’altro, nelle sale del Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale, è ospitato il Presepe all’uncinetto di Gessica Mancini e delle Dame all’uncinetto che già aveva fatto bella mostra di sé in Vaticano.

Alla visita erano presenti, tra gli altri, il responsabile di Terre di Presepi Fabrizio Mandorlini, i presepisti, il presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori, il presidente del CCN Laura Brotini e i rappresentanti delle contrade.

Subito dopo il presidente del Consiglio regionale è stato accompagnato presso la Villa Medicea.

Antonio Mazzeo ha avuto parole di apprezzamento per Cerreto Guidi, per i magnifici presepi che ospita e naturalmente per la Villa, promettendo di tornare in veste istituzionale per una visita più accurata.

Prima di congedarsi, il presidente Antonio Mazzeo è stato brevemente ricevuto presso la Pro Loco dove il Sindaco gli ha donato il volume realizzato per i 50 anni del Palio del Cerro.

“Sono onorata per questa visita e per l’attenzione che il presidente Mazzeo e di conseguenza le massime istituzioni toscane ci riservano- ha detto il sindaco Simona Rossetti- lo sviluppo e la crescita di Cerreto Guidi passano anche da una stretta collaborazione con le istituzioni regionali.

Ringrazio i nostri presepisti e le associazioni che nonostante tutto si sono impegnati per allestire in sicurezza dei presepi che sono stati apprezzati dal presidente Mazzeo. Fa piacere sapere che una delle opere presepiali sia esposta in questi giorni presso il Palazzo del Pegaso”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa