Montaione, cofanetto 'Nati per leggere' a chi nasce nel 2021

L’Amministrazione Comunale di Montaione vuole dare inizio al nuovo anno con una sorpresa dedicata proprio ai bambini, un augurio di benvenuto ai piccoli cittadini montaionesi che vedranno la luce nel 2021. A loro è destinato in dono il Cofanetto 0-3 anni “Nati per leggere”, una splendida scatola contenente una serie di materiali (libri cartonati, cd musicali, opuscoli per genitori e segnalibri), ideati nell’ambito del programma nazionale “Nati per leggere”, che promuove la lettura in famiglia fin dai primi mesi di vita e che da oltre vent’anni coinvolge su tutto il territorio nazionale oltre diecimila tra operatori dei settori sociosanitari, culturali e educativi, oltre a moltissimi volontari.

Ma il cofanetto racchiude un contenuto prezioso anche per i neo-genitori, informazioni e consigli utili per seguire e comprendere la crescita del proprio bambino fin dai primi mesi di vita e per iniziare con lui una relazione ricca di stimoli attraverso la sperimentazione di esperienze utili per la crescita e lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale. Prima fra tutte la lettura in famiglia, una buona pratica per lo sviluppo del bambino e per il rafforzamento del legame affettivo con i familiari. Ma anche l’ascolto condiviso di musica, canti e filastrocche, per scoprire insieme nuovi suoni, giocare e muoversi ascoltando musiche differenti o addormentarsi con una ninna nanna cantata da una voce familiare.

Ci sono molte cose che i genitori, con il supporto dei servizi sanitari, educativi e culturali possono fare per aiutare la mente dei bambini a crescere sana, soprattutto nei primi anni di vita. In questo periodo il ruolo dei genitori e degli altri familiari è particolarmente importante.

Il Comune di Montaione è dalla loro parte.

Con il nido d’infazia “Il cerbiatto” che offre opportunità di sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale.

Con la Biblioteca “a biscondola” e le molteplici proposte di lettura selezionate per “nutrire la mente” fin dalla più tenera età e trasformare così i nostri piccoli cittadini in GRANDI lettori!

A proposito dell’iniziativa, il Sindaco Paolo Pomponi dichiara:

“Plaudo a questa bellissima iniziativa rivolta ai nostri concittadini più piccoli ed alle loro famiglie, che conferma la grande attenzione che la nostra Amministrazione Comunale pone nei confronti del bene più prezioso della nostra comunità, i nostri bambini! Un progetto pensato e realizzato grazie all'impegno delle dipendenti del nostro ufficio scuola e delle assessore alle politiche giovanili ed alla cultura, Cristina Martini e Elena Corsinovi, che ringrazio”

Fonte: Comune di Montaione