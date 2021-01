Nasconde la cocaina tra spaghetti e generi alimentari: arrestato

Primo arresto per droga dell'anno da parte dei carabinieri del reparto operativo di Prato. Catturato un tunisino e sequestrati 60 grammi di stupefacente, trasportati all’interno della busta della spesa.

Un 54enne è finito in manette dopo essere stato controllato alla stazione di Prato alle 18.30 di ieri. Aveva 60 g di 'polvere bianca'.

Per passare inosservato l’uomo, che ha approfittato della “pausa arancione” dell’emergenza covid-19 ed al quale, evidentemente, la fantasia non manca, aveva riposto l’involucro dello stupefacente all’interno d’una busta per la spesa insieme a pacchi di spaghetti, confezioni di passata di pomodoro, di formaggio e di biscotti ed ad una bottiglia di latte. L’escamotage non e’ bastato a trarre in inganno i carabinieri che ormai da mesi presidiano la stazione centrale di prato e le aree di spaccio limitrofe intensificando con la massima frequenza possibile i controlli delle persone ivi in transito.

La perquisizione domiciliare ha permesso di scovare sotto il lavabo della cucina, materiali per il confezionamento delle dosi e una bilancina elettronica di precisione. L'arrestato adesso è ai domiciliari, a disposizione del pm di turno.

Il vaore dello stupefacente, che debitamente “tagliato” raddoppia di peso, e’ stimato in € 6.000.