Offre hashish al carabiniere fuori servizio, arrestato a Firenze

Nella serata di ieri, in via delle Caldaie a Firenze, i carabinieri di Palazzo Pitti hanno arrestato un cittadino extracomunitario tunisino 31enne, pregiudicato, sorpreso a cedere una dose di hashish a un carabiniere fuori servizio in cambio di una banconota da 20 euro.

Mentre transitava, libero dal servizio, in Piazza Santo Spirito, uno dei militari è stato avvicinato dall’uomo, che gli ha domandato se fosse interessato ad acquistare del “fumo”; contestualmente, anche un altro ignoto acquirente si è avvicinato e ha comprato una dose di hashish, in cambio di una banconota da 20 euro. Il militare ha quindi allertato i colleghi poco distanti, anch’essi liberi dal servizio, che hanno fermato e controllato l'uomo. La perquisizione ha permesso di rinvenire un’altra dose di “fumo”, pronta allo spaccio, che è stata sottoposta a sequestro unitamente a quella appena venduta.

L’acquirente, dopo la segnalazione alla locale Prefettura, è stato rilasciato, mentre l’arrestato, trattenuto presso la caserma, è stato condotto nella mattinata odierna innanzi al Giudice del Tribunale di Firenze per la convalida del suo arresto e per essere giudicato con rito direttissimo.