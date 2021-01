Servizio civile Legacoop Toscana, 96 posti disponibili tra il 2021 e il 2022

È uscito il nuovo bando per il Servizio Civile Universale. Legacoop Toscana tramite Pegaso Network propone il programma “CooperiAmo Toscana”: 3 progetti, per un totale di 96 posti disponibili distribuiti presso le sedi e le strutture di 11 cooperative sociali toscane aderenti a Legacoop. L’ambito di azione del programma è quello del sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese. I 3 progetti si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio toscano.

Lifelong Toscana punta a creare un incontro fra i centri per minori e le strutture per anziani, per colmare il bisogno di socializzazione e di integrazione di persone portatrici di diverse fragilità, accomunate dalla necessità di migliorare la propria relazione con il territorio e di incrementare le possibilità di inserimento nel contesto sociale (27 posti disponibili nelle province di Prato, Firenze, Lucca, Grosseto, Livorno, Massa Carrara).

Impariamo Insieme si rivolge al settore dell’infanzia, in particolare asili e ludoteche e si concentra sulla lotta alle povertà educative dei minori e dei giovani (32 posti disponibili nelle province di Firenze, Livorno, Grosseto, Arezzo, Siena). Un anno di Cammino è destinato al mondo della disabilità e della salute mentale (37 posti disponibili nelle province di Firenze, Lucca, Livorno, Arezzo).

Gli aspiranti volontari potranno fare domanda per uno dei 3 progetti fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021. Per partecipare alle selezioni bisogna non aver compiuto i 29 anni (28 anni e 364 giorni) e occorre avere a disposizione lo SPID. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it dove si potrà scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.serviziocivile.gov.it nella sezione “Selezione volontari”.

Per qualsiasi informazione sul programma “CooperiAmo Toscana” è possibile rivolgersi a Pegaso Network allo 055 6531082 o alla mail serviziocivile@pegasonet.net.

Fonte: Legacoop Toscana