Trasporto scolastico, ai Comuni 20 milioni di ristoro per le ditte

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che individua le modalità di riparto dei 20 milioni stanziati per rifondere le ditte del trasporto scolastico, per le perdite nel periodo di sospensione del servizio nello scorso anno scolastico. Un importante risultato che per la Toscana ha visto il decisivo impegno di Anci, con il confronto e il coordinamento dei Comuni interessati, guidato dal sindaco e responsabile del settore trasporti Paolo Omoboni.

In particolare, il contributo è destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell’anno scolastico 2019-2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per ogni impresa il contributo corrisponde alla differenza tra l’importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal Comune all’impresa a seguito delle minori prestazioni di tale servizio erogate in ragione dell’emergenza epidemiologica. Il limite massimo dei contributi è di 200mila euro. Le richieste devono essere inviate entro il 2 febbraio 2021.

Il testo del decreto con il modulo è scaricabile qui

Fonte: Anci Toscana - Ufficio Stampa