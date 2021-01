Ubriachi sul bus e senza macherina, l'autista li rimprovera: volano calci e sputi

Su un bus ha rimproverato tre persone perché non indossavano la mascherina, tanto è bastato perché questi iniziassero a inveire contro di lui, poi hanno iniziato a prendere a calci e sputi il plexiglass che protegge la cabina di guida. I fatti sono avvenuti intorno alla mezzanotte a Firenze, in zona Rifredi. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha identificato e denunciato i tre responsabili. L'autista che aveva richiamato al rispetto delle misure anti-covid fortunatamente non è rimasto ferito.

Dopo i fatti il mezzo è stato sanificato per permettere il regolare svolgimento della corsa. I tre sarebbero un 23enne italiano, un 30enne dell'Est Europa e un 22enne del Senegal. Sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio e multati per ubriachezza e per aver violato il coprifuoco previsto dalle norme anti Covid. Con loro c'era anche un 23enne polacco che è stato soccorso dai sanitari perché in stato di incoscienza dovuto al troppo alcol: anche per lui sono scattate una multa per ubriachezza e una per aver violato il coprifuoco. Al 23enne, che avrebbe anche strappato e rotto la catena che delimita l'accesso alla cabina di guida, è stato anche contestato il reato di danneggiamento aggravato. Il 22enne, invece, non aveva il permesso di soggiorno ed è stato denunciato per violazione delle norme sull'immigrazione.