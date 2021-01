Use Gross in campo per Befana, contro Cecina sarà una partita delicata

Quella con Cecina è una partita sentita da sempre per l'Use Computer Gross ed anche quella che si gioca mercoledì alle 18 (arbitri Agnese di Barano d'Ischia e Morra di San Giorgio a Cremano) non sfugge alla regola. Per le due squadre si tratta infatti di un passaggio molto importante di questo primo scorcio di campionato. "Si tratta di una partita delicata - spiega coach Alessio Marchini - e direi anche difficile ed importante.

E' intanto la prima dopo la sosta di fine anno e quindi non è mai semplice. Poi Cecina è una squadra ben allenata da Roberto Russo, fisica, dinamica e con giocatori estremamente interessanti, tipo Bartoli e Gnecchi solo per citarne due. La freschezza è uno dei suoi punti di forza e quindi dovremo essere molto attenti e pronti. Visto il gironcino è poi una partita che anche loro vedono alla portata e sicuramente, giocando anche in casa, cercheranno di dare il massimo ed anche di più per portarla a casa".

"Da parte nostra - prosegue - dopo la bella prova di fine anno con Piombino vogliamo dare continuità al momento, ovviamente proseguendo nel nostro percorso di crescita. Secondo me questa gara, oltre a due punti importanti, dirà anche a che punto siamo, può misurare la nostra crescita in questo momento. Per questo è delicata ed importante e serviranno attenzione e lucidità per portarla via".

Cecina fino ad oggi ha un ruolino di marcia di 4 sconfitte ed una sola vittoria ottenuta in casa con Ozzano. E' una squadra molto giovane allenata, come detto da Marchini, da coach Roberto Russo, allenatore molto esperto della categoria. In campo con la maglia dell'Use anche l'ex Lorenzo Turini. La gara sarà trasmessa per gli abbonati sulla nuova piattaforma Lnp Tv.

Fonte: Use Basket Empoli