Vaccini anti-Covid, le prime dosi alla Casa di riposo di Forcoli

"Oggi è un giorno di speranza, guardiamo avanti con fiducia, certi che con le vaccinazioni adesso e poi con le seconde dosi i nostri anziani possano essere davvero al sicuro".

Queste le parole del sindaco di Palaia Marco Gherardini, che fanno eco e valgono per altre realtà di tanti territori. Stamani Forcoli, nel Comune di Palaia, ha compiuto il primo passo nella sconfitta del Covid-19. I vaccini contro l’epidemia alle 9.30 hanno varcato il cancello della Casa di riposo San Frediano Onlus dove 8 ospiti, che non hanno contratto il virus, su 21 hanno ricevuto la prima dose. Nei prossimi giorni tutti gli ospiti presenti saranno vaccinati, compreso il personale sanitario e gli operatori esterni che hanno contatti fissi con la struttura.

L'arrivo dei vaccini alla Casa di riposo di Forcoli

La prima fase di vaccinazione si inserisce nell'ampia operazione che vede coinvolte le Rsa, luoghi in primo piano per la tutela degli ospiti insieme al personale degli ospedali, dove è in corso la somministrazione.

"È una grande emozione assistere alle vaccinazioni contro il Covid-19 in una struttura che purtroppo è stata duramente colpita dal virus tra aprile e maggio 2020 - ha proseguito il primo cittadino, presente all'arrivo dei vaccini-. Il pensiero in questo momento va sicuramente alle persone che non ce l'hanno fatta, che erano ospiti qui alla Casa di riposo. Un grande ringraziamento a tutto il personale che in questo anno complicato ha lavorato per assistere al meglio gli ospiti e alla Asl Toscana nord ovest che ha supportato, insieme all'amministrazione comunale, la Fondazione Casa di riposo. Con questa sinergia, facendo squadra tra le istituzioni, abbiamo cercato di dare la migliore risposta in questo anno complicatissimo per la nostra comunità e per la struttura".

Durante la prima ondata di Covid-19 la casa di riposo di Forcoli ha vissuto un momento di grande difficoltà, che ha purtroppo provocato 6 decessi tra gli 8 ospiti risultati positivi. Dopo una prima dura prova oggi nella struttura non è presente nessun contagio, né tra gli anziani né tra gli operatori.

"L'arrivo dei vaccini è la meta fondamentale, la garanzia che avremo in futuro un'immunizzazione degli ospiti e degli operatori - ha riferito Claudio Nesi, presidente Casa di riposo San Frediano Onlus-. Le vaccinazioni che iniziano oggi continueranno nei giorni successivi con la rimanenza degli ospiti e con il personale". In seguito ad un periodo difficile per la struttura, "nella seconda ondata abbiamo avuto risultati positivi grazie all'intervento del personale. Non abbiamo nessun contagio, questo ci ha confortato e speriamo che con la vaccinazione si possa consolidare il risultato" ha concluso Nesi.

Margherita Cecchin