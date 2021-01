Visita di Mazzeo ai presepi di Pontedera

Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo ieri ha visitato due presepi a Pontedera: la natività rappresentata nella chiesa di San Giuseppe e quella presso la chiesa dei Cappuccini alla Bellaria.

Il Presidente è stato accompagnato dal vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli.

Il presepe presso la chiesa di San Giuseppe ha richiamato l’immagine di Papa Francesco solo in Piazza San Pietro durante la Pasqua. I fedeli volontari che hanno realizzato l’opera lo hanno fatto lavorando di notte nel rispetto di tutte le normative anticovid. Il presepe dei Cappuccini ha rappresentato invece Betlemme come un classico villaggio della Terrasanta, con una collina e le modeste abitazioni.

Il Presidente Mazzeo ha detto di aver molto apprezzato le realizzazione di quest'anno e la grande attenzione che Pontedera ha dimostrato verso la sacra rappresentazione della natività.

“Pontedera è tra le Città dei Presepi ma è anche città con tantissimi presepi, – ha detto il vicesindaco Alessandro Puccinelli – e sono tanti quelli a cui siamo particolarmente legati. Abbiamo voluto rafforzare questa tradizione in questo anno davvero particolare, pur nel rispetto delle stringenti normative anti-epidemiche. Crediamo che lo spirito sia quello giusto, per permettere a tutti di cogliere il messaggio universale del presepe. Per questo abbiamo apprezzato particolarmente l’attenzione che ci ha voluto dedicare ieri il massimo rappresentante istituzionale della Toscana, con la sua presenza. Peraltro come Amministrazione rivolgiamo a Mazzeo anche un caro saluto di buona guarigione per l’incidente occorsogli dopo averci lasciato alla volta della Valdicecina. Un augurio che estendiamo anche alle persone che viaggiavano con lui, all’autista e al suo collaboratore di staff”.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa