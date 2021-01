Università di Pisa in lutto, è scomparso il professor Corrado Blandizzi

Una brutta notizia ha colpito l'Università di Pisa. All'età di cinquantanove anni è scomparso Corrado Blandizzi, docente di farmacologia all'UniPi. Il professore è venuto a mancare per le conseguenze di un'improvvisa patologia cardiovascolare.

Nato in Australia a Melbourne, Corrado Blandizzi nel 1988 si era laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lode all’Università di Pisa dove aveva proseguito gli studi conseguendo prima la specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva (1992) e successivamente la specializzazione in Farmacologia (1997).

Come si legge sul sito dell'Università di Pisa, ha ricoperto diverse cariche, tra cui Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e anche membro del Senato Accademico tra il 2016 e il 2020. Di recente si era messo in luce per un importante studio.

Il rettore UniPi Paolo Mancarella ha voluto ricordare Blandizzi: “La scomparsa improvvisa e troppo prematura del professor Blandizzi ha lasciato tutti noi esterrefatti, increduli. Oggi ci ha lasciato un uomo buono, oltre che professore e ricercatore di altissimo profilo, che tanto ha dato alla sua Università. Ho avuto il privilegio di condividere con Corrado quattro anni in Senato Accademico, dove sedeva in qualità di Direttore di Dipartimento, durante i quali è cresciuto tra noi un rapporto di grande stima e di amicizia. I suoi contributi sono sempre stati improntati al dialogo, alla mediazione, al cercare soluzioni condivise per il bene dell’istituzione. Lascia in tutti noi un grande vuoto”.