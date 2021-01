In Toscana è provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 66 “Pistoiese”, in entrambe le direzioni, tra i km 67.6 e 40.4, per la presenza di alberi in carreggiata dovuta alle forti nevicate.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Polizia Muncipale e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.

Fonte: Ufficio Stampa