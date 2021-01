Epifania 'in bianco': scende la neve sull'Empolese Valdelsa

La neve tocca anche l'Empolese Valdelsa. In particolare i fiocchi sono scesi nelle ultime ore nella parte sud del Comune di Gambassi Terme, per la precisione a Camporbiano. La piccola frazione al confine con Volterra e San Gimignano si è risvegliata imbiancata. Non è stata una fitta nevicata come altrove, per fortuna non si registrano disagi.

Tutto al momento sembra funzionare al meglio, lo dice anche il sindaco gambassino Paolo Campinoti. "Sono in contatto con alcuni abitanti delle zone più a rischio, con tutto il gruppo della Protezione Civile comunale e dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, con chi coordina i mezzi di pronto intervento della Città Metropolitana che sono già in zona" ha scritto Campinoti rassicurando la popolazione.

La neve ha fatto capolino anche in altri comuni dell'Empolese Valdelsa, tra cui Capraia e Limite e Montaione. Sia sul Montalbano in zona Castra sia nella zona sud di Montaione - vicino a Gambassi - è scesa la neve nelle ultime ore. Anche in questo caso per adesso non si registrano disagi. Fiocchi pure sul versante pratese a Carmignano, ma, come dice il sindaco Edoardo Prestanti su Facebook, non si registrano problemi per la viabilità.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO