No al nucleare in Val d'Orcia: Scaramelli raccoglie mille firme

Scaramelli raccoglie 1000 firme in 12 ore e rilancia: "Lottiamo tutti insieme per difendere il nostro territorio".

Dopo aver depositato la mozione che chiede alla Regione di attivarsi nei confronti del Governo per tutelare lo sviluppo sostenibile, culturale e paesaggistico della Toscana, bloccando l'arrivo del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi italiani in Valdorcia e in Maremma, il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana aveva lanciato una una petizione sul sito di Italia Viva per dire No all'individuazione, come aree idonee, di Pienza e Trequanda e Campagnatico. La petizione in mezza giornata ha raggiunto mille sottoscrizioni a cui fanno eco le lettere e i messaggi di tanti residenti e non solo contrari all'elenco stilato da Sogin.

"L'individuazione di queste aree è uno schiaffo - commenta Scaramelli - alla vocazione turistica, alle produzioni agroalimentari, alla storia e alla morfologia del nostro territorio. Per non parlare dei criteri, assolutamente aggredibili, adottati per l'individuazione dei siti".

