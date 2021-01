Fitta nevicata tra le province di Lucca e Pistoia: disagi e scuole chiuse

Nevica in Toscana, in particolar modo nella zona montuosa e collinare della provincia di Lucca. Sono molti i disagi per la popolazione, stanno andando avanti dall'inizio dell'anno. Nelle ultime ore la Garfagnana si è imbiancata, così come tutta la parte appenninica e la Valle del Serchio. Tanta neve anche in provincia di Pistoia, specie sulla Montagna Pistoiese.

Le parole di Eugenio Giani

"Sto seguendo direttamente da Barga e da Castelnuovo Garfagnana l’emergenza neve in tutta la regione insieme ai sindaci. Nevica ancora abbondantemente sulla montagna pistoiese e sulla Valle del Serchio con nuovi problemi alla viabilità, corrente elettrica e linee telefoniche. Il sistema della protezione civile con l’invio della Colonna Mobile regionale era già attivo e sono in corso tutte le operazioni di ripristino grazie allo straordinario lavoro di mezzi, operatori, volontari, vigili del fuoco e forze dell’ordine impegnate. Continuerà a nevicare per tutto il giorno, pertanto la normalità tornerà solo nella giornata di domani. Manteniamo ancora la massima prudenza, noi garantiamo impegno e presenza" ha scritto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

La situazione in Garfagnana

L’intensa ripresa delle nevicate, che dalla serata di ieri hanno interessato la fascia appenninica dell’Italia centrale e in particolare di nuovo la Garfagnana, ha provocato altri danni alle linee elettriche a causa della caduta di alberi ad alto fusto, situati al di fuori delle fasce di rispetto dagli elettrodotti.

I disservizi elettrici interessano alcune frazioni e le zone più isolate nei territori comunali della Garfagnana e, in parte, della Mediavalle (in particolar modo, Fabbriche di Vergemoli, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Sillano Giuncugnano, San Romano in Garfagnana, Bagni di Lucca, Pescaglia, Molazzana, Gallicano, Borgo a Mozzano). In tutte le circostanze, si tratta di gruppi di utenze circoscritti in termini numerici ma sparsi e diffusi da un punto di vista geografico.

La task force di E-Distribuzione, composta da oltre 100 persone, tra tecnici e operativi, e da 30 mezzi speciali, è al lavoro fin dalla prima mattina, anche in considerazione delle dichiarazioni di allerta emanate dalle Autorità competenti, con lo scopo di rialimentare i clienti senza energia nel più breve tempo possibile. Sono già state eseguite manovre in telecomando che hanno consentito di rialimentare diversi gruppi di utenze. Le operazioni sul posto consistono nella “ritesatura” dei cavi elettrici abbattuti e nella posa di gruppi elettrogeni, laddove le riparazioni siano particolarmente complesse e richiedano tempi più lunghi. Sono stati già messi a disposizione o movimentati oltre 100 gruppi elettrogeni.

Il lavoro di E-Distribuzione proseguirà fino al pieno ripristino del servizio elettrico, operando nel rispetto delle procedure di sicurezza che questi delicati interventi richiedono. La ripresa del servizio elettrico è legata anche alle condizioni di viabilità, che rendono alcuni luoghi di intervento irraggiungibili: in queste situazioni specifiche si interverrà non appena le condizioni lo consentiranno. Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni regionali e locali, la Prefettura e la Protezione Civile, con cui si stanno concordando gli interventi nelle aree di difficile accessibilità.

Scuole chiuse a Villa Basilica

Scuole chiuse fino all’11 gennaio a Villa Basilica. Lo ha deciso il Sindaco, Elisa Anelli, che ha firmato poco fa un’ordinanza per disporre la chiusura di tutte le scuole del territorio a causa della forte nevicata. Oltre all’altopiano delle Pizzorne, infatti, anche il paese di Villa Basilica e le frazioni sono state raggiunte dalla neve, che ha imbiancato il territorio per oltre un metro.

Il Comune di Villa Basilica aveva redatto, nei giorni scorsi, il piano-neve che è stato immediatamente attivato: numerose le squadre di intervento impegnate sul territorio, a partire dalle zone più direttamente colpite dai disagi, come le frazioni di Pariana e di Boveglio. In tutti questi casi è stata subito disposta la pulizia e la messa in sicurezza delle strade: due attività che impegneranno gli operatori e i volontari anche per le prossime ore.

“Tutte le squadre si sono rivelate pronte e molto preparate nel gestire la situazione – spiega il sindaco Elisa Anelli -, risolvendo in poco tempo tutte le situazioni di pericolo che ci sono state segnalate. Qualche ora fa c’è stato un blackout che ha isolato alcune abitazioni, ma grazie al tempestivo intervento, Enel ha già ripristinato la situazione. Sono molto soddisfatta di come stiamo gestendo in maniera puntuale e rapida tutte le problematiche causate dalla nevicata. Tutti noi amministratori siamo reperibili per i nostri cittadini, per aiutarli in questo momento: raccomandiamo alle persone di restare a casa. Ci si sposta solo per motivi di effettiva necessità, altrimenti si resta a casa, così da non intralciare il lavoro degli operatori. Noi siamo all’opera per intervenire sulle situazioni che di volta in volta ci vengono segnalate, quindi invito i cittadini a scriverci per qualsiasi necessità”.

Fin dalla prima mattina di oggi, i consiglieri comunali e i membri della giunta sono presenti sul territorio, per monitorare, insieme anche ai tecnici della Provincia di Lucca, l’evolversi dell’emergenza neve. In alcuni casi, inoltre, i rappresentanti dell’amministrazione hanno provveduto personalmente al ripristino di situazioni pericolose per i cittadini, come il taglio di alcuni alberi, caduti a causa della troppa neve su rami e fronde.

Chiuse le scuole a Pistoia

Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha appena firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole collinari e montane per l'emergenza ghiaccio e neve in corso.

Domani, giovedì 7 gennaio, e venerdì 8 gennaio resteranno chiuse la scuola d'infanzia e il nido La Margherita a Le Piastre, la scuola primaria di Cireglio, la scuola d'infanzia di Cignano e la scuola d'infanzia La Rondine di Campiglio.

E' stata inoltre disposta la chiusura di cimiteri, giardini pubblici e impianti sportivi dai 300 metri di quota in su, sempre per i giorni 7 e 8 gennaio. Chiusa ss66 In Toscana è provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 66 “Pistoiese”, in entrambe le direzioni, tra i km 67.6 e 40.4, per la presenza di alberi in carreggiata dovuta alle forti nevicate. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Polizia Municipale e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. Per quanto riguarda il percorso alternativo da Pistoia verso San Marcello Pistoiese, il traffico è deviato da Pistoia verso Lucca sull’Autostrada A11, poi da Lucca lungo la strada statale 12 fino a La Lima (km 71.1) e da La Lima sulla statale 66 fino a San Marcello.

Racchetta in soccorso

Con il perdurare delle criticità meteo dovute al persistere delle nevicate, sono aumentate le richieste di invio personale e attrezzature specifiche da parte di Regione Toscana per risolvere l'emergenza che ormai permane da giorni sulle zone più elevate del Nord appennino. Dal primo pomeriggio 8 squadre per un totale di 20 volontari arrivati da varie sezioni regionali, operano nel comune di Abetone-Cutigliano per liberare le strade principali e secondarie dalle numerose piante cadute e consentire il passaggio di spalaneve e frese necessari per ripristinare la viabilità. Per consentire l'accesso ad abitazioni, negozi, pubblici servizi, i volontari stanno spalando a mano la neve o la rimuovono con apposite frese e turbine di dimensioni contenute per entrare in spazi più ristretti. La neve viene poi caricata sui camion per scaricarla in apposite zone dove non possa creare ingombro o impedimento al normale transito. Le operazioni andranno avanti ancora per molte ore e sperando in un miglioramento del tempo, proseguiranno anche nella giornata di domani con il sopraggiungere di nuove squadre in sostituzione. Nel resto regione, le sezioni Racchetta O.D.V. sono state impegnate in vari servizi legati ad emergenze locali. Piccole frane, allagamenti, piante cadute hanno visto l'impegno da inizio anno di varie squadre. Nella giornata del 5 Gennaio le sezioni grossetane e della Valdichiana sono state impiegate nella sorveglianza di fiumi e torrenti in piena. In previsione di possibili gelate nella prossima notte, numerose squadre stanno spargendo il sale sulle viabilità comunali di competenza per garantire il normale transito verso luoghi di lavoro e servizi visto il ritorno di regione Toscana in zona gialla per emergenza covid.