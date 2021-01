Riapre la sp33 a Greve in Chianti

Terminato con successo il periodo sperimentale del percorso ciclo-pedonale di Greve in Chianti, riapre da domani, giovedì 7 gennaio, la strada provinciale n. 33 “Di Testi” dal km 1+150 al km 3+750. La chiusura al transito della strada aveva interessato per circa tre mesi il tratto che dal Passo dei Pecorai giunge a Greti, dal bivio per Le Bolle fino alla congiunzione con la SR 222 a Greti. L'intervento era stato effettuato dalla Città Metropolitana su richiesta dell’amministrazione comunale.

“Tracciamo un bilancio positivo della sperimentazione - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Stecchi – il tratto è stato percorso da moltissime persone a piedi e in bicicletta. L'operazione non ha richiesto alcun costo all’amministrazione comunale, poiché la pista ciclopedonale si è sviluppata lungo la stessa strada,”. Il tratto è lungo circa 2,500 Km. “Stiamo valutando in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno – conclude - soluzioni e investimenti per la valorizzazione ambientale, turistica e sportiva di questo tratto del nostro territorio immerso nella natura chiantigiana”. Un ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale è rivolto in particolare ai lavoratori della Sacci che, nel giorno dell'Epifania, hanno dato mano nelle operazioni di ripulitura del tratto stradale in vista della riapertura.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa