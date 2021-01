Poggibonsi sostiene la ricerca scientifica con molte donazioni

Tre donazioni che fanno sentire la vicinanza del territorio alla sfida dei ricercatori di Toscana Life Sciences. Sono quelle della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Poggibonsi e del Cna pensionati di Poggibonsi e Siena. Tre associazioni, rappresentative della comunità locale, che negli scorsi giorni si sono recate al Coop.Fi di Salceto per dare il proprio contributo alla raccolta fondi di Unicoop Firenze “Sosteniamo la ricerca oggi per tornare più vicini domani”.

“Ringrazio di cuore tutti i soci e clienti che hanno donato per sostenere la ricerca – afferma il presidente della sezione soci Coop di Poggbonsi Paolo Viti – e in particolare Misericordia, Pubblica Assistenza e Cna Pensionati. La campagna a favore della ricerca scientifica ed in particolare del Mad Lab di Toscana Life Sciences aveva un duplice obiettivo: reperire risorse per lo studio della cura del Covid basata sugli anticorpi monoclonali e raccogliere la comunità intorno ad un obiettivo comune, quello di valorizzare i giovani ricercatori capaci di cambiare il nostro futuro. Sono felice di vedere che la sensibilizzazione sull’importanza della ricerca è stata sostenuta in pieno da questo territorio”.

Fonte: Ufficio Stampa