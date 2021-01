Mentre il prete dice messa, il ladro gli ruba il bancomat: denunciato

Ha rubato il bancomat al prete, dopo pochi giorni è stato denunciato. Il fatto è avvenuto il 2 gennaio alla Chiesa di San Jacopino di via Benedetto Marcello a Firenze. Mentre il prete officiava la messa, il ladro si è intrufolato in canonica per rubare il bancomat. Il parroco ha ricevuto poi un alert di avvenuto prelievo e ha contattato la polizia.

Le indagini hanno portato a individuare un 35enne di Torre del Greco (provincia di Napoli), con precedenti e destinatario di un foglio di via dal Comune di Firenze.

L’uomo è stato rintracciato ieri mattina (martedì 5 gennaio) in viale Belfiore, mentre attendeva l’arrivo della tramvia ed è subito scattata la ricerca di mezzi di prova a suo carico in un hotel dove era domiciliato, nei pressi della stazione Firenze SMN. All’interno della camera gli agenti hanno trovato capi di abbigliamento utili a riscontrare quanto acquisito nelle indagini.