Veglia dei Poeti, la Befana dell'Anno è il premier Conte

Anche quest’anno la Befanata dei Poeti di Vinci e Faltognano ha decretato, sulla base del sondaggio e consensi ottenuti dagli spettatori, la Befana dell’Anno 2021: Giuseppe Conte, il premier italiano, protagonista di un contrasto in ottava rima, a confronto con la compagna Olivia Paladino, interpretati dai bravissimi poeti improvvisatori, Gabriele Ara e Fabrizio Ganugi. È stata un’edizione speciale svoltasi non più tra i commensali del Circolo di Faltognano, bensì interamente on-line sui canali social della Pro Loco Vinci che ha preso in mano il testimone dell’organizzazione, con la consulenza storica dell’Associazione Vinci nel cuore, il partenariato del Centro Documentazione delle Tradizioni Popolari dell’Empolese Valdelsa e il patrocinio del Comune di Vinci. Si ricorda che fu proprio l’Amministrazione Comunale a chiedere e ottenere nel 2016 per la Befanata lirica del Montalbano il riconoscimento di «patrimonio nazionale» alla Rete Italiana di Cultura Popolare, istituzione fondata e diretta per molti anni dal prof. Tullio de Mauro. Un’edizione che si è trasformata, grazie a internet, quasi in un docu-film, laddove ripercorrendo la storia e l’origine dell’antico gioco in poesia della vigilia dell’Epifania dal conduttore Luca Melani e da Nicola Baronti, che ha curato le passate edizioni faltognanesi, siamo passati alla dimostrazione pratica, ovvero ai contrasti in ottava rima per opera dei poeti di questa edizione (befanari), su temi scelti dal pubblico, legati ai personaggi ed eventi dell’anno passato, e alle “befanate cartellonate”, sonetti scritti e illustrati con vignette da poeti anonimi che resteranno esposti presso il circolo di Faltognano fino alla prossima edizione. Non c’è stata storia: sulla base dei consensi (like) e del numero delle proposte pervenute dagli internauti l’avvocato del popolo e premier ha ottenuto il primato, anche su altri temi legati alla discussione tra i pro e contro vaccini (con Briatore protagonista di un sonetto), al tema ambientale, a quello amoroso in tempo di Covid. La serata è stata l’occasione per ricordare la costituzione di un fondo archivistico legato alla storia del Circolo di Faltognano curato da Luca Melani che entra a far parte del patrimonio del Centro delle Tradizioni Popolari dell’Empolese Valdelsa, presente con Rossana Ragionieri, presidente del comitato tecnico e con Simone Vaiani, segretario. L’auspicio è quello che nel prossimo anno si possa finalmente pervenire all’inaugurazione della sede del Centro di Documentazione per consentire di estendere al meglio le attività a tutto il territorio di competenza. Grande soddisfazione da parte del presidente della Pro Loco Vinci, Stefania Galletti, che ha evidenziato le potenzialità dell’iniziativa nel prossimo futuro, fermo restando l’auspicio di tornare, in presenza, fin dalla prossima edizione al Circolo di Faltognano. “ Un evento fisso nel calendario vinciano e a cui sono molto legato” ha tenuto a sottolineare il Sindaco, Giuseppe Torchia, nel saluto iniziale e di benvenuto. Una grande applauso generale, seppure virtuale, è stato rivolto ai due poeti protagonisti di questa edizione, il “vinciarese” Gabriele Ara e il pratese Fabrizio Ganugi. Per chi non ha assistito alla diretta, la registrazione della serata è ancora visibile sulla pagina facebook della Pro Loco Vinci.

Fonte: Ufficio Stampa