Alberi Fucecchio, Lega chiede lo stato dell'arte dei fusti in città

Negli ultimi giorni dell'anno appena concluso, l'Amministrazione comunale di Fucecchio(FI), ha deliberato uno stanziamento di circa centomila euro per la manutenzione delle alberature lungo viale Gramsci nel capoluogo ed in via Sanminiatese, nella frazione di San Pierino. In merito, proprio il 31 dicembre 2020, Marco Cordone (Consigliere comunale di Fucecchio della Lega Salvini Premier), ha presentato un'interrogazione per conoscere lo stato dell'arte dettagliato di tutte le alberature ubicate nel territorio comunale, la cui manutenzione sia di competenza del Comune di Fucecchio. Tuttociò è preludio essenziale alla predisposizione ed attuazione di un vero e proprio Piano alberi. Il Consigliere Cordone che è anche membro dell'Anci nazionale, ha presentato il suddetto atto convinto che un'adeguata manutenzione delle alberature, soprattutto di quelle di alto fusto, ubicate nelle strade comunali, debba garantire oltreché un miglioramento del paesaggio urbano e delle condizioni ambientali, anche la sicurezza della viabilità stradale e dei pedoni. L'Amministrazione comunale, da regolamento, deve rispondere al Consigliere leghista entro il 29 gennaio del corrente anno 2021.-

Fonte: Lega Empolese Valdelsa